Altın Koz’a sahil terası

Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde yapılan eklentilerle ilgili bilgi veren ve çalışmaları yerinde inceleyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, sahil terasının kısa sürede tamamlanarak hizmete geçeceğini dile getirdi.

Başkan Yıldırım: “Belediyemize ait Altın Koz Sosyal Tesislerimize gelen misafirlerimiz genelde sahil kenarında oturup zaman geçirmek istiyor. Zamanla insanların talebinin artması sonucu tesisimize eklemeler yapma ihtiyacı doğurdu ve biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede de sahil terasımız hizmete geçecek. Altın Koz Sosyal Tesislerimiz turizm sezonuna büyük bir hızla hazırlanıyor” diye konuştu.



(Uğur GÖRKEM)

