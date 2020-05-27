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Altın Koz pandemi sonrasına hazırlanıyor

Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kapalı olduğu süreci yenilenip gelişmek için fırsata çevirdi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:00
Altın Koz pandemi sonrasına hazırlanıyor

Oğuzlar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Altın Koz Sosyal Tesisleri koronavirüs tedbirlerinin kalkıp normalleşme sürecinin başlayacağı döneme yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım "Tesisimizin iç ve dış cephelerinde bakım çalışmaları yaptık, kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra ilçemize gelen misafirlerimizin Obruk Barajı’nın maviliğinde yolculuk yapabileceği 14 kişilik tur teknesi yaptırdık. Turizm sezonunda gelen misafirlerimiz bambaşka bir Oğuzlar ile karşılaşacak. Koronavirüs tedbirlerinin kalktığı, tekrar İlçemize misafirlerimizin geldiği günleri büyük bir heyecanla bekliyor, sağlıklı günlerde buluşmayı diliyoruz" dedi.

(Haber Merkezi)

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