“Altın Koz her geçen gün kendini yeniliyor”
Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altın Koz Sosyal Tesisleri genç ve dinamik bir yapıya sahip, uzmanlaşmayı ön plana taşıyan, güleryüzlü ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile hizmet kalitesini artırıyor.
Turizmin ilçe ekonomisindeki yerinin önemine binaen Altın Koz Sosyal Tesislerinin gelişimine önem veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemize gelen her misafirimiz bizler için çok değerlidir. Bu doğrultuda ilçe girişimize yerleştirdiğimiz ‘Ceviz Diyarı İlçemize Hoşgeldiniz’ tabelasıyla karşıladığımız misafirlerimizi Altın Koz Sosyal Tesislerimiz karşısında yöresel ürünlerin üretildiği, ilçe kadınlarımızın gelir elde etmesi için tüketici ile üreticinin direk ürününün direk buluştuğu hanımeli pazarımız, tekne turu ve su sporları ile insanların keyifli bir vakit geçirmesini sağlayıp ailesi ve sevdikleriyle ustalarımızın ellerinden çıkan birbirinden lezzetli yiyecekleri ile gününü doyasıya geçirebileceği Altın Koz Sosyal Tesislerimizde personellerimiz sizlerin taleplerini yerine getirmek için güler yüzleri ve sizlerden aldıkları enerjileri ile sizlere hizmet etmek için hazır bekliyor. Siz isteyin biz yapalım anlayışı ile yürüttüğümüz gönül belediyeciliği hizmetlerimizi İlçemize gelen misafirlerimize de her yönüyle sunmanın gayreti ile hareket ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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