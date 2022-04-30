Altın Koz bayrama hazır

Müşteri talepleri doğrultusunda sürekli yenilenen yüzü, kapasite artırımı, hizmet kalitesinde sürekli kendini yenileyen bir vizyon ile hizmet veren Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri ramazan bayramında ziyaretçilerini bekliyor.

Su sporları, tekne turu, doğal güzellikleri, açık hava düğün salonu, mesire alanı ile bölgesinde tek olma özelliği gösteren Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri ramazan bayramında farklı bir zaman geçirmek isteyen tüm ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Serpme kahvaltı, çocuk menüsü, sıcak /soğuk içecekler, aperatif menüleri, pide, lahmacun, ızgara menüleri ile faaliyet veren restoranı, su bisikletleri, jet ski ve tekne turu ile deniz turizmini insanların ayağına getiren yapısı, mesire alanları ve Hanımeli Pazarı ile faaliyet gösteren Altın Koz Sosyal Tesisleri açık teraslarının kapasitelerinin arttırılması ile müşteri odaklı hizmet sunmayı ilke ediniyor.

Altın Koz Sosyal Tesisleri'nin turizm sezonuna hazır olduğunu belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Türkiye'nin saklı cenneti Altın Koz Sosyal Tesislerimizde turizm sezonuna hazırlık için her türlü hazırlığımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl yüz binlerce misafiri ağırladığımız tesisimizin bilinirliğinin artmasından dolayı müşteri taleplerini karşılama doğrultusunda hem kapasitesini hem de su araçlarını arttırdık. Gelen tüm misafirlerimizin memnun bir şekilde ayrılması için hizmet etmeye devam edeceğiz. Turizme yapacağımız her yatırımın İlçemizin gelişiminde katkı sunacağının bilincinden hareketle Altın Koz Sosyal Tesislerimizi sürekli büyütüyor, sürekli geliştiriyoruz. Gelecek misafirlerimizin memnuniyetinin İlçemize katma değer olarak döneceğini biliyor bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Turizm sezonu ilçemize ve misafirlerimize hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)