13 yaşındaki küçük çocuk kalbine yenildi
Çorum’un Oğuzlar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da yaşayan 13 yaşındaki Ali Bartu Tiryaki geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oğuzlar 23.10.2020, 23:05
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Ankara’da ikamet eden Veli Tiryaki ve Bahar Tiryaki’nin 13 yaşındaki evlatları Ali Bartu Tiryaki geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çorum’un Oğuzlar ilçesinde dün toprağa verilen Ali Bartu Tirkayi’nin ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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