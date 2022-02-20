Zehra Bolat toprağa verildi
Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Genel Sekreteri Eyüp Bolat’ın annesi Zehra Bolat, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonucu hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Zehra Bolat, durumunun ağırlaşması sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zehra Bolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merhum Güreş Antrenörü Gazanfer Özdemir’in ablası, Eyüp Bolat, Abdullah Bolat ve Halime Yılmaz’ın annesi, eczacı kalfası Gül-Der Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz’ın anneannesi, bakırcı ustalarından Aydın Yılmaz’ın kayınvalidesi olan Zehra Bolat’ın cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak, ilimiz Mecitözü İlçesi Çitli Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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