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Yeter Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Çorum'un Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nden İsmail Şahin’in eşi, Almanya’da bulunan Hatice Türk, Kamile Şahin ve Gazi Şahin'in anneleri Yeter Şahin (81), son yolculuğuna uğurlandı.
Mecitözü 22.11.2020, 01:33 22.11.2020, 01:38
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Rahatsızlığından dolayı hayata veda eden Yeter Şahin, sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhumenin cenazesi Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Körücek Köyü’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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