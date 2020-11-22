Son Dakika

Yeter Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'un Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nden İsmail Şahin’in eşi, Almanya’da bulunan Hatice Türk, Kamile Şahin ve Gazi Şahin'in anneleri Yeter Şahin (81), son yolculuğuna uğurlandı.

Mecitözü 22.11.2020, 01:33 22.11.2020, 01:38
19
Yeter Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığından dolayı hayata veda eden Yeter Şahin, sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:28
Öğle 12:31
İkindi 15:02
Akşam 17:25
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@