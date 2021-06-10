Yaylada arazi kavgası: 3 yaralı

Olay, ilimiz Mecitözü ilçesine bağlı Devletoğlan Köyü ile ile Çorum Merkez Üçköy Köyü arasında bulunan yaylada yaşandı.

Edilen bilgiye göre; Devletoğlan Köyü’nün hayvanlarını otlatan Nurettin A.’nın Üçköy’e ait Kırklardağı mevkiindeki meraya hayvanlarını sokması sonucu tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar kullanıldı. Nurettin A.’nın Muharrem G. ve Fatma G.’yi silahla yaraladığı, Muharrem G.’nin de Nurettin A.’yı yaraladığı ileri sürüldü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Fatma G.’nin taburcu edildiği, Muharrem G.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

