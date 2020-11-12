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Yaşlı kadının evi yandı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı.

Mecitözü 12.11.2020, 18:58
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Yaşlı kadının evi yandı

Edinilen bilgiye göre, Mecitözü İlçesi’ne bağlı Koyunağılı köyünde önceki gece yangın meydana geldi. Sebebi tespit edilemeyen ve yaşlı bir kadının yaşadığı evde çıkan yangını fark eden köylüler, önce kendi imkanlarıyla müdahale ettiler.

Ardından da itfaiye çağırıldı. Çatısı ve içerisinde bulunan eşyaları tamamen yanarak kül olan evdeki yağın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının ardından yaşlı kadının evi kullanılmaz hale geldi.

Köy halkı ve bazı dernekler, evsiz kalan yaşlı kadın için yeniden sıcak bir yuvasına kavuşması için yardım çağrısında bulundular.

(Haber Merkezi)

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