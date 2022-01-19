Yaşlı kadın yanarak can verdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangın akşam saatlerinde Mecitözü İlçesine bağlı Elvan Çelebi Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, Memnune Ö'ye ait ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra evde yaptıkları kontrolde Memnune Ö'nün yanmış cesedine ulaştı. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı. Yangının sobadan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.

(Yusuf ÇINAR)