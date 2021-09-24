Vali Çiftçi’den Mecitözü ziyareti

Mecitözü’ne bağlı Dağsaray Köyü’nde düzenlenen “Bal Hasat Şenliği”ne katılan Vali Mustafa Çiftçi, buradaki programın ardından Mecitözü Kaymakamlığı’na geçerek, Kaymakam Mustafa Atış’a ilçedeki yeni görevinde “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, Elvan Çelebi Türbesi’ni de ziyaret ederek, türbe çevresinde incelemelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

