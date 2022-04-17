Son Dakika

Vali Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hayırseverlerin yardımıyla bir yıl süren tedavi sürecinin ardından kanseri yenen 3 yaşındaki Buğlem Koçak ve ailesiyle iftar yaptı.

Mecitözü 17.04.2022, 02:17
77
Vali Çiftçi, kanseri yenen küçük Buğlem'in ailesiyle iftar yaptı

Vali Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile Buğlem'in Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Küçük çocuğa çeşitli hediyeler veren Çiftçi, baba Murat Koçak'tan Buğlem'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Çiftçi, gazetecilere, Kasım 2020'de götürüldüğü hastanede gözünün arkasında tümör tespit edilen küçük Buğlem'in zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Tümörün dördüncü evrede tespit edilebildiğini dile getiren Çiftçi, "Aralık ayı içinde ilk kemoterapi tedavisi uygulandı. İkinci seanstan sonra tümör küçülmeye başladı. Toplam altı seans kemoterapi uygulandı. Haziran 2021'de yapılan tetkik ve tahlillerin tertemiz çıkmasıyla Buğlem öncelikle Allah'ın izni, sonra da doktorların gayretli, fedakar çalışmaları neticesinde hastalığı yenmiş oldu." dedi.
Ağustos 2021'de başlanan kök hücre tedavisinin de başarıyla neticelendiğini belirten Çiftçi, "En nihayetinde hastalığın teşhis edildiği Kasım 2020'den sonra bir yıl içinde Buğlem bebek, 2021 yılı kasım ayında hastalığı tamamen yenmiş olarak şifa ile taburcu edildi." diye konuştu.

"Hayırsever vatandaşlarımız ellerinden gelen yardımı esirgemedi"
Vali Çiftçi, tedavi sürecinde ailenin çok büyük fedakarlıklar yaptığını, hayırsever vatandaşların da yardım ettiğini anlatarak şunları kaydetti:
"Tedavi sürecinde Buğlem bebek, ailesiyle defalarca Ankara'ya gitti. Aile yaklaşık 350 bin lira masraf yaptı. Buğlem'in sağlığa kavuşmasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği ve çocuk onkolojisi doktorlarının büyük gayret ve çabaları var. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Mecitözü Kaymakamlığımızın yardım ve destekleri var. İyilik gönüllüsü Aysun Demirci hanımın da çok büyük gayretleri, destekleri oldu. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız da çocuğun şifa bulması için ellerinden gelen yardımı esirgemedi. Hayırseverlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Çiftçi, şifa bekleyen bütün hastaların sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
Bir çocuğu daha bulunan Murat Koçak ise Buğlem'in sağlığına kavuşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Allah, Valimizden, Kaymakamımızdan razı olsun. Çok şükür, Buğlem sağlığına kavuştu. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Tedavi onların sayesinde ilerledi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın." ifadelerini kullandı.
İftar programına Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış ile eşi Gizem Atış ve hayırsever Aysun Demirci de katıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@