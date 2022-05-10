Urgiye Öztürk hayatını kaybetti
Çorum'un Mecitözü İlçesi Kozören Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Çorum merkezde ikamet eden, hurdacı esnafından Erol Öztürk’ün annesi, Buray Öztürk’ün babaannesi Urgiye Öztürk, hayatını kaybetti.
Mecitözü 10.05.2022, 18:46
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Merhume Urgiye Öztürk’ün cenazesi saat 12.30'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yapılacak cenaze töreninden sonra evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından ise Mecitözü'ne bağlı Kozören Köyü'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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