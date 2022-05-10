Urgiye Öztürk hayatını kaybetti

Merhume Urgiye Öztürk’ün cenazesi saat 12.30'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yapılacak cenaze töreninden sonra evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından ise Mecitözü'ne bağlı Kozören Köyü'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

