Tunç Soyer’den Mecitözü’ne otobüs
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çorum’un Mecitözü ilçesine otobüs hediye etti.
Mecitözü 15.07.2022, 19:10
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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın girişim ve talepleri sonucu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hibe olarak Mecitözü Belediyesi’ne tahsis ettiği otobüs, önümüzdeki hafta teslim alınacak.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir ziyareti sırasında Başkan Tunç Soyer’i ziyaret ederek Mecitözü Belediyesi için otobüs talebinde bulunduklarını, taleplerinin yerine getirildiğini belirtti. Tahtasız, desteği ve sıcak yaklaşımı nedeniyle Tunç Soyer’e teşekkür ederek, aracın Mecitözü halkına hayırlı – uğurlu olmasını diledi. (Haber Merkezi)
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