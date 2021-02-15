TKDK'den Mecitözü Süt Üreticileri Birliğine 630 bin lira hibe desteği

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, makine ve ekipmanlarını yenilemek amacıyla 8. Çağrı İlanı kapsamında 1 milyon 260 bin lira bütçeli proje hazırladı.

TKDK uzmanlarının desteğiyle hazırlanan proje, 630 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Proje bütçesiyle temin edilen 4 süt soğutma ve depolama tankı, 4 transfer pompası, 10 araç üstü süt taşıma tankı ve 4 süt toplama aracı, üreticilerin hizmetine sunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, makine ve ekipmanları yenileyerek daha verimli hizmet edeceklerini belirtti.

TKDK'nin ilçede birçok projeye destek verdiğine işaret eden Ayvaz, "Çiftçilerimiz hibe destekleri sayesinde makine ve ekipmanlarını yeniledi. Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. Her çağrıda yapılan bilgilendirmeler bizi bu projeler konusunda cesaretlendirdi. En sonunda süt birliğimize, dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerimizdeki süt üreticilerimize de güzel bir destekte bulundu." ifadelerini kullandı.

Projeyle süt depolama ve taşımada soğuk zinciri sağlama ve koruma açısından birliğin ihtiyacı olan makine ve ekipmanlara sahip olduklarının altını çizen Ayvaz, "Ayrıca Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma gereğince yatırımcılar KDV ve diğer tüm vergilerden muaf tutulmaktadır. Bu kapsamda da devletimiz 300 bin lira tutarındaki KDV ve ÖTV yükümlülüğümüzden bizi muaf tutarak ayrı bir destek daha sağlamış oldu." açıklamasında bulundu.