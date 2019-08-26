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Tiner içen yaşlı kadın zehirlendi

Çorum’da yaşlı bir kadın tineri su diye içince zehirlendi.

Tiner içen yaşlı kadın zehirlendi

Çorum’da yaşlı bir kadın tineri su diye içince zehirlendi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:19
Tiner içen yaşlı kadın zehirlendi

Alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı İbek köyünde ikamet eden 85 yaşındaki H.Ö, isimli yaşlı kadın evde boya işlerinde kullanılan tineri su zannederek içerek zehirlendi.

Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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