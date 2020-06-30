Tahtasız, Mecitözü Ziraat Odasında üreticilerin sorunlarını dinledi

Çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde incelemek, vatandaşların sorunlarını dinlemek, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmek üzere Mecitözü İlçesi’ne giden CHP heyeti, bazı köyleri de ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse’yi ziyaret ederek köylerin ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Köse, bazı köylerde haşhaş eken üreticilerin parsel numarasını yanlış bildirmesi üzerine hukuki engelleme ile karşılaştığını, hasat dönemine 15-20 gün gibi kısa bir süre kala ürünlerin imha edildiğini, çiftçinin haşhaşın yerine başka bir ürün ekemediği için de mağduriyet yaşadığını anlattı. Bazı köylerde dolu, bazı köylerde de sel felaketi yaşandığını bildiren Köse, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Eksperlerin sadece TARSİM görevlisi olmasından dolayı sıkıntı yaşandığını aktaran Köse, başka kurumlardan da eksper görevlendirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Köse, Hıdırlık Göletinin 1995’de bitmesine rağmen 20 yıldır kullanılamadığını, kooperatifin düzenli faaliyet gösteremediği için kapandığını ve su kanallarının tahrip olduğunu bildirerek, ilave çalışmalar yapılarak Hıdırlık göleti kapalı sulama sisteminin çiftçinin hizmetine sunulmasını istedi.