Sokak köpekleri yaklaşık 30 tavuğu telef etti!
Mecitözü’nde sokak köpekleri, Serkan Kara’ya ait kümeste bulunan yaklaşık 30 tavuğu boğarak telef etti.
Mecitözü 31.05.2022, 19:24
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Geçen ay da tavuklarının yarısının başıboş köpekler tarafından telef edildiğini dile getiren Serkan Kara, “Belediye’ye her defasında başvuru yaptık ancak hiçbir sonuç alamadık. Bugün bizim başımıza gelen yarın sizlerin başına da gelir, çocuklarınızın, hayvanlarınızın başına da gelir. Belediye yetkilileri başkalarının canı yanmadan bu köpeklere çare bulsunlar.” dedi. (Haber Merkezi)
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