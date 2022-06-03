Sokak köpekleri telleri aşarak kümesteki tavukları telef etti

Olay, Mecitözü ilçesi Mescit Mahallesinde meydana geldi. Özkan Arduç isimli vatandaşa ait etrafı tellerle çevrilmiş kümese sokak köpekleri girdi. Telleri aşarak içeriye giren köpek içeride bulunan 2 tavuğu telef etti. Tavukları telef olan vatandaş ise mağduriyetini dile getirdi. Diğer tavuklarını boğulmaktan son anda kurtaran Arduç, yetkililerin sokak köpekleri için tedbir almasını istedi. Sokak köpeklerinin çocuklar için de tehdit oluşturduğunu kaydeden Arduç, “Mecitözü’nde insandan çok köpek var. Sokak köpekleri yüzünden çocuklarımız okula 3 dakikalık kısa yoldan gitmek yerine 20 dakikalık uzun yoldan gitmek zorunda kalıyorlar. Yetkililerden ricamız sokak köpekleri için tedbir alması.” dedi.

Mecitözü’nde geçtiğimiz günlerde de Serkan Kara’ya ait yaklaşık 30 tavuk sokak köpekleri tarafından boğularak telef edilmişti.