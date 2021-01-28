Şenel Bolat defnedildi

Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nden Şenel Bolat, Ankara’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sadık Bolat’ın eşi, Aşır, Müslüm, İmdat, Yılmaz, Gamze ile merhum Leyla ve Tuncay Bolat’ın anneleri Şenel Bolat, Ankara’da karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Körücek Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şenel Bolat'ın kızı Leyla Bolat ise 2020 yılı Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata veda etmişti. Bolat ailesi, ardarda yaşanan acı haberlerle derin bir üzüntü yaşadı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)