Şehit ailelerinin taleplerini ilettiler
Mecitözü 26.11.2021, 18:56
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Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ve yönetim kurulu üyeleri Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış’a nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek başkanı Mert, ziyarette ilçede bulunan şehit ailelerinin ve şehit mezarlarının eksik ve taleplerini ileterek Kaymakam Atış’a yeni görevinde başarılar dilediler.
Heyet daha sonra Köseeyüp, Çitli ve Akçakoyun köylerinde bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek şehitler için Yasin okuttu. Şehitliği ziyaret eden heyet, yeni yapılan çalışmalar hakkında yetkili firmadan bilgi alırken, Dernek Başkanı Mert, emeği geçen Çorum Valiliği, belediye ve İl Jandarma Komutanlığı’na teşekkür etti.
(Nurdan AKBAŞ)
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