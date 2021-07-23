Saadet’ten Mecitözü ziyareti
Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı ve Mecitözü İlçe Sorumlusu Hamza Güher ve önceki dönem Mecitözü Belediye Başkan Adayı Ömer Koçak, Mecitözü’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular.
Mecitözü 23.07.2021, 23:50
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Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Yüksel ve Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Aksi’yi ziyaret ettiklerini belirten Ömer Koçak, “Ziyaretimizde merhum Milli Görüş Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın yaşamını anlatan Davam kitabını hediye ettik ve hocamızın anılarını aktardık. Bu vesile ile göstermiş oldukları ilgi ve alakaları sebebiyle kıymetli büyüklerime şükranlarımı sunarım” dedi. (Haber Merkezi)
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