Saadet’ten Mecitözü ziyareti

Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Yüksel ve Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Aksi’yi ziyaret ettiklerini belirten Ömer Koçak, “Ziyaretimizde merhum Milli Görüş Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın yaşamını anlatan Davam kitabını hediye ettik ve hocamızın anılarını aktardık. Bu vesile ile göstermiş oldukları ilgi ve alakaları sebebiyle kıymetli büyüklerime şükranlarımı sunarım” dedi. (Haber Merkezi)

