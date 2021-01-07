Özgür Sakallı defnedildi

Almanya’da yaşayan Nezaket – Cafer Sakallı çiftinin oğulları, Özcan Sakallı’nın ağabeyi Özgür Sakallı, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz günlerde genç yaşta hayata veda etti. Sakallı’nın vefatı üzüntü yarattı.

Geçtiğimiz 29 Aralık günü hayata gözlerini yuman Özgür Sakallı’nın cenazesi önceki gün Türkiye’ye getirildi. Cenaze, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde Mecitözü – Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)