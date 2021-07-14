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Özel eğitim öğrencileri için at çiftliği gezisi

Mecitözü 14.07.2021, 19:16
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Özel eğitim öğrencileri için at çiftliği gezisi

Mecitözü’nde özel eğitim öğrencilerine yönelik at çiftliği gezisi düzenlendi. Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Çelik önderliğinde ilçede eğitim gören özel eğitim öğrencileri ve velileri, Çorum Atahan Atlı Binicilik Tesislerinde keyifli bir gün geçirdi.
İlçedeki okullarda eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin sosyal hayata kazandırılması için yapılan etkinlikte hep birlikte yapılan kahvaltının ardından özel eğitim öğrencileri tesisi gezerek görevliler eşliğinde ata bindi. (Haber Merkezi) 
 

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