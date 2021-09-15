Okul servisi alev alev yandı
Çorum’un Mecitözü ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisi seyir halinde alev aldı. Serviste bulunan 12 öğrenci çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Mecitözü 15.09.2021, 10:30 15.09.2021, 10:44
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Yangına Mecitözü Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “12 öğrencinin içinde bulunduğu okul servisi seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin yardımıyla öğrenciler araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekibimizce yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok." ifadelerine yer verdi.
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