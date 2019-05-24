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Öğrencilerin isimleri Mars’a gidiyor

Mecitözü İmam Hatip Ortaokulu Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencileri NASA’nın 2020 de Marsa göndereceği Rover uzay aracı ile ilgili projeye dahil oldu.

Öğrencilerin isimleri Mars’a gidiyor

Mecitözü İmam Hatip Ortaokulu Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencileri NASA’nın 2020 de Marsa göndereceği Rover uzay aracı ile ilgili projeye dahil oldu.

24 Mayıs 2019 Cuma 21:56
Öğrencilerin isimleri Mars’a gidiyor

NASA, Kızıl Gezegen’le ilgili çalışmalarına hız verirken, 2020’de Mars’a göndereceği Rover uzay aracı için de bir proje başlattı. Uzay meraklılarını da projeye dahil etmek isteyen NASA, “İsmini Mars’a Gönder” adlı bir kampanyaya imza attı. Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 23 Mayıs itibariyle dünya çapında 1.689.454 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye üçüncü sırada yer alırken, ilk sırada ise ABD ve Hindistan var. Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

Öğrencilerin uzay ilgili meraklarını artırıp bu gibi konularda araştırma yaparak bilgilerini çoğaltmayı planlayan Mecitözü İmam Hatip Ortaokulu’ndan yapılan açıklamada, bu tür projelerin öğrencilerde araştırma, merak ve sorgulama gibi yetilerinin gelişmesini sağladığı ve dünyadaki ve uzaydaki bilimsel güncel gelişmeleri takip eden bireyler haline getirip bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu kavratmaya çalıştıkları bilgilerine ulaşıldı. (Haber Merkezi)

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