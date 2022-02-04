Musa Ediz vefat etti

Çorum Müzesi’nin merhum müdürü İsmet Ediz ile Bekir Ediz'in kardeşi, Emine Ediz'in eşi, öğretmen Bahar ve Hakan Ediz'in babası olan Musa Ediz'in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Cuma Namazı’na müteakip Mecitözü Figani Köyü’nde düzenlenen cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

