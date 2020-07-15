Minibüste kafasından vurulan genç ağır yaralandı
Çorum’un Mecitözü ilçesinde minibüs içerisinde kafasından pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.
Mecitözü 15.07.2020, 18:03 15.07.2020, 18:04
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İddiaya göre tarım işçilerini taşıyan 63 ABS 760 plakalı minibüs içerisinde bulunan Salih Ç. İsimli genç kafasından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Aynı minibüs ile Mecitözü ilçesinden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Salih Ç., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken minibüs içerisinde bulunan iki kişide polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibinin minibüs üzerinde yaptığı çalışmanın ardından olayın intihar mı yoksa silahlı saldırımı olduğu araştırılıyor.
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