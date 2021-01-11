“Mecitözü’nün yol sorunu çözüm bekliyor”

Ziyarette Mecitözü’nün başta devlet yatırımları, yeni yapılan Mecitözü – Amasya ve Mecitözü – Çorum yolunda yaşanan sıkıntılar olmak üzere temel sorunlar, talepler ve çözüm önerileri görüşüldü.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Mecitözü halkının sorun ve taleplerini Milletvekili Ceylan’a ileterek, çözüm konusunda destek istedi. Tahtasız, yeni yapılan çevre yolunun tam olarak bitirilmediğini ve müteahhit firmanın toprak döktüğünden dolayı bazı sorunlar yaşandığını, Amasya tarafından gelen yolda Mecitözü’ne giriş-çıkış verilmediğini, köy halkının ve çevre sakinlerinin arazilerine veya köylerine gitmek için 5-6 km. yol katetmek zorunda kaldığını söyledi.

Mehmet Tahtasız, Sülüklü – Merzifon kavşağının yeniden düzenlenmesini, burasının çift şeritli yol ve sıcak asfalt olması gerektiğini, ilçe girişine yakışır bir yol düzenlemesi yapılmasını talep ettiklerini belirterek, “Kavşaklar için alttan geçit verilmiş, geçit üstten verilmelidir. Ayrıca kavşaklar çok dar olarak planlanmış. Giriş ve çıkışlarda halk rahatsız oluyor, mağduriyet yaşıyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda desteğinizi bekliyoruz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise bölgede inceleme yapacağını ve çözüm konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Milletvekili Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Aylar’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)