Mecitözü’nün sorunları Vali Çiftçi’ye aktarıldı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da hazır bulundu.

Ziyarette ilçenin başta devlet yatırımları, yeni yapılan Mecitözü – Amasya ve Mecitözü – Çorum yolunda yaşanan sıkıntılar olmak üzere temel sorunlar, talepler ve çözüm önerileri görüşüldü, fikir alışverişinde bulunuldu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, yakın ilgisi ve sorunlara karşı duyarlılığı nedeniyle Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)