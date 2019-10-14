“Mecitözü’ne sahip çıkacağız”

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve partililerle birlikte Mecitözü’ne giden Yıldırım Kaya, ilk olarak CHP Mecitözü İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96 yılı geride bırakmış koca bir çınar olduğuna dikkat çeken Yıldırım Kaya, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı ilçe örgütünü kutladı.

BELEDİYE’YE ZİYARET

Partililerle bir süre sohbet edip, sorunlarını dinleyen Yıldırım Kaya, daha sonra Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Belediye Başkan Veli Aylar’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Aylar, 31 Mart seçimlerinde yüzde 52 oyla yeniden Belediye’yi kazandıklarını ancak mali yönden önemli sıkıntıları olduğunu, özellikle ekipman konusunda eksiklerinin olduğunu, zabıtalarının bir aracı bile olmadığını, 1978 model bir otobüs ile kent içi ulaşımı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, ilçeye araç sağlanması konusunda büyükşehir belediyelerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Yıldırım Kaya’ya Parti Genel Merkezi’ne iletilmek üzere hazırladığı mektubu da takdim eden Aylar, “Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.

“DESTEK İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye’nin yeniden kazanılmasının sevindirici olduğuna dikkat çekerken, Başkan Veli Aylar ve ilçe örgütünü kutladı.

İlçeye gereken desteğin sağlanması için CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüşeceğinin sözünü de veren Yıldırım Kaya, daha sonra da ilçe esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Doğu Mahallesi’nde bir süre vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinleyen Yıldırım Kaya, daha sonra Kozören Köyü’ne geçti.

(Haber Merkezi)