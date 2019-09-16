Mecitözü’ne peynir fabrikası

Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Süt Birliği’ni ziyaret ettiler.

Mecitözü Süt Birliği’ni ziyaret eden Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler, ilçede kurulması planlanan peynir fabrikası hakkında istişarede bulundu.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz ve Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ile birlikte Mecitözü ilçesinde hayat bulan yatırımları ziyaret ederek bilgi aldı.

İlçeye kurulacak olan peynir fabrikasının ilçenin gelişmesine, istihdam oranının artmasına ve hayvancılığın daha da büyümesine zemin hazırlayacağı belirtiliyor.

(Haber Merkezi)