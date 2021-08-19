Mecitözü’ne asfalt desteği

Çorum Belediyesi, şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarını gelen talepler doğrultunda ilçelerde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dodurga’ya asfalt döken Çorum Belediyesi, bu kez Mecitözü’nde asfalt çalışması yaptı.

Mecitözü’nde düzenlenen Sarıdede Mahallesi Asfalt Döküm Programı’na AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve çok sayıda Mecitözü sakini katıldı. Çorum Belediyesi, Mecitözü’nde Sarıdede Mahallesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yapacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm söz verdikleri çalışmaları yaptıklarını belirterek “İlçelerimiz için de aşkla çalışıyoruz” dedi.

Protokol üyeleri Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı’nı ve vatandaşları da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

“İKİ SENEDİR BİTMEYEN YOLU

ÇORUM BELEDİYESİ TAMAMLADI”

AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, asfalt çalışması öncesi yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ilçeye yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti. Başkan Aşgın’a giderek iki seneden beri kazılıp yapılmayan yolları olduğunu, bu yolların Çorum Belediyesi tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirten Yaşar, “Başlayıp da iki senedir bitiremediğimiz yollar vardı. Bu yollar maalesef çok kötü durumdaydı, Mecitözü halkına yakışmıyordu. Büyük bir özveriyle ilçemizdeki asfalt çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

VELİ AYLAR: “BAŞKANIMIZ SÖZ

VERDİ, SÖZÜNÜ DE YERİNE GETİRDİ”

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Mecitözü’nün eniştesi olduğunu belirterek “Biz Sayın Başkanımızdan asfalt için bir söz aldık. Başkanımız da sözünü yerine getirdi. Bunun için önce Çorum Belediye Başkanıma, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a ve İlçe Başkanı Alişan Yaşar’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

AHLATCI: “İNSANIMIZIN HAYATINA

DOKUNAN GÜZEL BİR HİZMET”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı konuşmada yapılan asfalt çalışmasının Mecitözü halkının hayatına dokunan güzel bir hizmet olduğunu belirtti. İlçe Başkanı Alişan Yaşar’ın kendilerine gelerek asfalt için destek istediğini hatırlatan Yusuf Ahlatcı, “Birlikte Belediye Başkanımızın yanına gittik ve hiç ikiletmeden bu çalışmanın yapılması talimatını verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun, aşure günümüz mübarek olsun” dedi.

“PANDEMİYE RAĞMEN VERDİĞİMİZ

SÖZLERİN %70’İNİ TAMAMLADIK”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muharrem ayının 10. Günü olması nedeniyle Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i anarak başladığı konuşmasında Çorum’da seçim dönemi verdikleri sözleri pandemiye rağmen % 70’inin tamamlamış bir Belediye Başkanı olarak Mecitözü halkının arasında olduğunu söyledi.

Çorum’a yönelik çalışmaları yaparken bu çalışmaları ilçelere de taşıdıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Daha önce burada bir açılışa katıldığımızda şöyle demiştim. Ben buranın eniştesiyim. Eğer Rabbim imkan verirse bir gün Çorum dışında da bu tür hizmetler yapmaya imkanımız olursa Mecitözü’nde de yaparız demiştik. Alişan Yaşar başkanımız İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile geldiklerinde asfalt taleplerini iletti. Ben de yapılması için talimat verdim. Sarıdede Mahallesinde muhtelif yerlerde 1 kilometrelik asfalt talepleri oldu. Biz de tamam dedik. Daha iki gün önce Dodurga İlçemizde de asfalt çalışması yaptık. Durmak yok azimle, aşkla, muhabbetle sadece merkezde değil bütün köy ve ilçelerimiz çalışmaya devam ediyoruz. Asfaltınız hayırlı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)