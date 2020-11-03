Mecitözü’nden Sarı’ya plaket

Birlik Başkanı Metin Ayvaz, İl Müdürü Sarı’nın üç yıldır gece gündüz demeden tüm sorunları ile ilgilendiğini, önümüzdeki yıllarda da ilimiz tarımına hayvancılığına destek sağlayacağına inandığını kaydetti. Ayvaz bu nedenle Orhan Sarı’ya sembolik olsa da plaket ile teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Köse ise Çorum ve ilçelerinde tarımda güzel bir ivme yakalandığını vurgulayarak bu birlikteliğin ilimizi daha ileri noktalara taşıyacağını dile getirdi.

Plaketi kurumu adına aldığını belirten Sarı ise heyete ziyareti ve nazik davranışları için teşekkür ederek “Bu hareketler bizim motivasyonumuzu artırıyor. Biz sivil toplum kuruluşları ile birlikte sahada uyumla çalışmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ortak çalışmalarımızın meyvelerini çok şükür sektörümüzdeki ilerlemeler ile görüyoruz. İnşallah bundan sonra da Çorum olarak tarım ve hayvancılık alanında fark yaratmak için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)