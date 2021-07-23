Mecitözü’nde yangın: 1 ev ve samanlık yandı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Geykoca Köyün'de bir evin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığın yan tarafında bulunan eve de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine Mecitözü ve Çorum Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye köye sevk edildi. Alevlere teslim olan saman balyaları zaman zaman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın samanlıkta ve yaşlı bir çifte ait olduğu öğrenilen evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



