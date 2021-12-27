Mecitözü’nde kaçak alkol operasyonu

Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan araştırma ve alınan bilgiler uyarınca Doğu Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bulunan K.E. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada kaçak alkol ve tütünün yanı sıra kaçak alkol yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

Yapılan açıklamada K.E.’nin evinde kaçak alkol ürettiği ve iş yerinde kaçak alkol ve tütün sattığı bilgisine ulaşılması üzerine Çorum Sulh Ceza Hakimliği’nden arama ve el koyma kararı alındığı, şahsın evinde ve eklentilerinde alınan karara göre yapılan aramada; 7 adet 5 litrelik bidonlarda, 1 adet 10 litrelik bidonda, 7 adet 0.5 lt su şişesinde olmak üzere toplam 48,5 litre kaçak alkol, 4380 gram anason, 5120 gram tütün, 3 adet makaron kutusu içerisinde içime hazır 640 adet kaçak tütün, 26 adet makaron dolumunda kullanılan makina, 4 adet plastik varil içerisinde toplam 250 litre üzüm mayşesi, çok sayıda satışa sunulmak üzere hazırlanmış 0.5 litrelik boş su şişesi, 1 adet mavi varil içerisinde hazırlanmış damıtma kazanı, 1 adet kulplu bakır damıtma kazanı, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 29 adet fişek ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada konuyla ilgili tahkikat evrakının hazırlandığı, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan şahsa idari işlem yapılacağı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

