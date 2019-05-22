Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85310
ALTIN
248.058
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.6916
EURO
6.7481

Mecitözü’nde eski ramazan

Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri geçmişte Ramazan ayında yapılan Karagöz-Hacivat oyunu, orta oyunu, Meddahlık gibi gösteriler sergileyerek öğrencilerin geçmişle günümüz arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Ramazan etkinlikleri ile öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de unutulmuş değerleri yeniden hatırlıyor. Ayrıca öğrenciler bu etkinliklerle bireyselleşme yerine ekip olarak çalışarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.(Haber Merkezi)

Mecitözü’nde eski ramazan

Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri geçmişte Ramazan ayında yapılan Karagöz-Hacivat oyunu, orta oyunu, Meddahlık gibi gösteriler sergileyerek öğrencilerin geçmişle günümüz arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Ramazan etkinlikleri ile öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de unutulmuş değerleri yeniden hatırlıyor. Ayrıca öğrenciler bu etkinliklerle bireyselleşme yerine ekip olarak çalışarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.(Haber Merkezi)

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:43
Mecitözü’nde eski ramazan
İlgili Haberler
Ecel tarlada yakaladı
Ecel tarlada yakaladı
Fare zehiriyle intihara kalkıştı
Fare zehiriyle intihara kalkıştı
Kitap kulübünün okuma etkinliği
Kitap kulübünün okuma etkinliği

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim