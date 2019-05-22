Mecitözü’nde eski ramazan

Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri geçmişte Ramazan ayında yapılan Karagöz-Hacivat oyunu, orta oyunu, Meddahlık gibi gösteriler sergileyerek öğrencilerin geçmişle günümüz arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Ramazan etkinlikleri ile öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de unutulmuş değerleri yeniden hatırlıyor. Ayrıca öğrenciler bu etkinliklerle bireyselleşme yerine ekip olarak çalışarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.(Haber Merkezi)