Mecitözü’nde bal hasat şenliği düzenlendi

Arı Yetiştiricileri Birliği’nce organize edilen 2021 Yılı Bal Hasatı Şenliğine,

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Yılmaz Peker, Mustafa Alagöz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, daire amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmalarda arıcıların hasatlarının bereketli olması temenni edilirken, yıl içerisinde en iyi bal üretimi yapan üreticiler de ödüllendirildi.

(Haber Merkezi)

