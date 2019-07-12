Mecitözülüler hekim bekliyor

İYİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca, yaptığı açıklamada Mecitozü Devlet Hastanesi’nin iki ayrı branşta acil hekime ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Hüseyin Koca açıklamasında “Mecitözü Devlet Hastanesi’nin acilen çocuk hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanına ihtiyacı vardir.15 bin nüfuslu bir ilçede bu bransların olmaması halkımızın mağduriyetine neden olmaktadır. Mecitözü Kaymakamı’nın konuyu takip etmesini bekliyor, teşkilat olarak meselenin takipçisi olduğunu ifade ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)