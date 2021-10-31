Mecitözü yolunda kaza

Edinilen bilgiye göre Amasya'dan Çorum'a gelmekte olan 06 BYV 873 plakalı otomobil, Mecitözü'ne 10 kilometre kala kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği olayda otomobil takla atarak şeritler arasındaki refüje düştü.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

(Haber Merkezi)

