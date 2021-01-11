Mecitözü Süt Üreticileri’ne 630 bin lira hibe

IPARD II-8. çağrısında, makine ekipman ve süt taşımada kullanmak üzere araç alımını içeren projeleri desteklenen Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, beraberinde Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ve Birlik Müdürü Serdar Karataş ile birlikte TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’e bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette yaptığı açıklamada Başkan Ayvaz şunları dile getirdi:

“Mecitözü Süt Üreticileri Birliğimizin ihtiyaç duyduğu, 4 adet süt soğutma ve depolama tankı, 4 adet transfer pompası, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 4 adet süt toplama aracı için proje hazırlattık. 1 milyon 260 bin lira yatırım tutarlı projemizi 2020 Aralık ayında tamamladık ve TKDK tarafından 630 bin lira hibe ödememiz hesabımıza yatırıldı. Aldığımız makine-ekipman ve araçlarımızı üreticimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Sürekli ziyaretimize gelerek bu yatırım konusunda bizi heveslendiren ve yönlendiren, gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta İl koordinatörümüz Mustafa Mansur Yalvaçer olmak üzere tüm Çorum İl Koordinatörlüğü personeline ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda birlik yönetim kurulu üyesi Satılmış Köse de TKDK’nın desteklerinden övgüyle bahsetti.

İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Metin Ayvaz ve yönetimi, 8. Başvuru Çağrımıza verdikleri makine ekipman ve süt taşımada kullanmak üzere araç alımı projesiyle TKDK olarak bizim Çorum’da ilk defa üretici birliğimize destek vermemize vesile oldular. Bu güzel yatırımın; diğer birliklere, kooperatiflere ve üretici örgütleriyle, vatandaşlarımıza örnek olacağını umuyorum. Kendilerini tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)