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“Mecitözü, süt üreminde öncü ilçe”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, hibe destekleri ve kurumun çağrıları hakkında Mecitözülüleri bilgilendirdi.

“Mecitözü, süt üreminde öncü ilçe”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, hibe destekleri ve kurumun çağrıları hakkında Mecitözülüleri bilgilendirdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:02
“Mecitözü, süt üreminde öncü ilçe”

Süt üretiminde öncü ilçelerden birisi olan Mecitözü’nde tarım ve hayvancılık adına önemli çalışmalar yapılıyor.

Çorum TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer de Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, kurumun desteklerinden faydalanan işletmeler hakkında bilgi verdi.

Mecitözü Süt Birliği Başkanı Metin Ayvaz’ı da ziyaret eden TKDK Koordinatörü Yalvaçer, bu görüşmelerin ardından TKDK desteği ile Mecitözü İlçesinde hayat bulan Hüseyin Erdoğan’a ait süt üretim çiftliğinde incelemelerde bulunarak, işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

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