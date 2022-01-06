Mecitözü Şoförler’de Piroğlu güven tazeledi

Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası'nda genel kurulu mevcut başkan Halil Piroğlu güven tazeledi.

Mecitözü Gazi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul'da Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu tek liste halinde girdiği seçimde tekrar seçilerek, güven tazeledi.

Kongrede divan başkanlığına ÇESOB Başkanı Recep Gür yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenerek seçime geçildi.

Buna göre Halil Piroğlu’nun güven tazelediği seçimde Yönetim Kurulu: Bülent Sözal, Aslan Kara, Aydın Özdek, İsmail Yıldırım, Orhan Kaçan ve Ömer Doğan’dan; Denetim Kurulu ise Ahmet Aylar, Cevat Bakar ve Mesut Altay’dan oluştu.

(Volkan SINAYUÇ)

