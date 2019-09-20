Mecitözü Müftüsü hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Sendikal çalışmalarını önce sözlü, daha sonra da kolluk güçlerini okula çağırarak engellemeye çalışan Mecitözü Müftüsü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Gül, “Kamuoyunun da bildiği gibi 13 Eylül Cuma günü sendikal çalışma yürütmek için gittiğimiz Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek seminerde konuşmacı olarak bulunan Mecitözü Müftüsü İsmail Ersoy yetkisini ve haddini aşarak eğitim ve bilim emekçileriyle buluşmamızı önce sözlü olarak sonra da okula güvenlik güçlerini çağırarak engellemeye çalışmıştı.

Yasaların bize verdiği hakkı kolluk güçlerini de yanlış bilgilendirerek engellemeye çalışarak yasal olarak suç işlemiştir. Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışan Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy hakkında daha önce basın toplantısı yoluyla suç duyurusunda bulunmuştuk. Bugün de yazılı olarak suç duyurusu dilekçemizi savcılığa verdik” dedi.

Sendikal bir çalışma yürütmek amacıyla gittikleri okulda müftünün yetkisinin dışında ortamı provoke ettiğini ve gerdiğini kaydeden Gül, “O gün okulda yaşananların tek sorumlusu Mecitözü Müftüsü İsmail Ersoy’dur. Eğitim Sen olarak; eğitim ve bilim emekçilerinin sosyal, özlük, mali haklarının yanı sıra, çocuklarımızın eğitim hakkından en üst düzeyde çağdaş, bilimsel bir şekilde yararlanmaları için çalışmak da en temel amaçlarımızdandır. Bugüne kadar bu çalışmaları işyeri barışını, birlik ve bütünlüğünü, öğrencilerimizin eğitim hakkını gözeterek yürütmeye özen gösterdik. Bu titizlikle ve kararlılıkla yürütmeye de devam edeceğimiz bilinmelidir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)