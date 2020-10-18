“Mecitözü küçülmeye mahkûm edildi”

Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Mecitözü’ne çıkarma yapan Tahtasız, Süt Birliği, Karadenizbirlik, Esnaf Kefalet, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretlerinin yanı sıra, Geykoca, Kozören, Kalecik köylerini ziyaret ederek, hem köy halkının sorunları hakkında bilgi aldı, hem de yarım bırakılan yatırımları inceledi. Tahtasız ve beraberindekiler, ayrıca Beke Kaplıcalarını ziyaret ederek mevcut durum hakkında bilgi aldı.

“RESMİ KURUMLAR KAPATILDI, İLÇE KÜÇÜLMEYE MAHKÛM EDİLDİ”

Mecitözü halkı, daha önce faaliyet gösteren ancak kapatılan kurum ve kuruluşların yeniden açılmasını isteyerek, resmi kurumların kapatılmasının ilçenin geleceğini olumsuz etkilediğini savundu.

Askerlik Şubesi, Adliye, Cezaevi, Orman Dairesi, Şekerbank, Halkbank, İş Bankası gibi kurum ve kuruluşların kapatıldığını bildiren vatandaşlar, ilçenin küçülmeye mahkûm edildiğini ileri sürdü.

Mecitözü Süt Birliği Başkanı Metin Ayvaz’dan birliğin faaliyetleri ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Tahtasız, birliğe yeni kazandırılan silaj paketleme makinasını inceledi.

Karadenizbirlik yöneticisi Ayşegül Cengiz’i de ziyaret eden Tahtasız, birliğin faaliyetleri ve ayçiçeği üretimi hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, ayrıca Mecitözü Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Doğan, Şoförler Odası Başkanı Halil Piroğlu ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muhammet Öz’ü ziyaret ederek sorunlar ve talepler hakkında istişarelerde bulundu.

(Haber Merkezi)