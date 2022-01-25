Mecitözü Körücek’te kar kalınlığı yarım metre oldu

Çorum genelinde etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına, ulaşımın güçlükle sürdürülmesine neden olurken, dağlık kesimlerde ise yoğun bir kar kütlesi görülmekte. Osmancık Sanayi Sitesi’nde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.

Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nde ise 47 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığının bazı bölgelerde ise 50 santimetreyi geçtiği belirtiliyor.

Çiftçiler ise yağan karı “bereket” olarak değerlendirerek, durumu sevinçle karşılıyor.



(Volkan SINAYUÇ)

