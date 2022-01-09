Mecitözü Esnaf Odası “Muhammed Öz” ile devam

Mecitözü’nde bir salonda düzenlenen kongre büyük bir katılımla gerçekleştirilirken, kongreyi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür yönetimindeki divan yönetti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede konuşmaların ardından ise seçimlere geçildi. Buna göre Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Öz ve ekibi tek liste ile yapılan seçimde güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de Muhammed Öz ve ekibini tebrik ederek yeni dönemde başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)