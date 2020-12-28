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Mecitözü Devlet Hastanesi’ne “Dijital hastane” unvanı

Mecitözü Devlet Hastanesi, “Dijital Hastane” unvanı almaya hak kazandı.

Mecitözü 28.12.2020, 19:54
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Mecitözü Devlet Hastanesi’ne “Dijital hastane” unvanı

Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi’nin 24 Ekim 2019 tarihinde HIMSS 6 Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, “Dijital Hastane” unvanı almaya hak kazandığı bildirildi. (Haber Merkezi) 
 

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