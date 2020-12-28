Mecitözü Devlet Hastanesi’ne “Dijital hastane” unvanı

Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi’nin 24 Ekim 2019 tarihinde HIMSS 6 Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, “Dijital Hastane” unvanı almaya hak kazandığı bildirildi. (Haber Merkezi)

