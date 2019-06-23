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Mecitözü'de "Cennet Bülbülleri" yetişiyor

Mecitözü İlçe Müftülüğü, "Cennet Bülbülleri" projesi kapsamında 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

Mecitözü'de "Cennet Bülbülleri" yetişiyor

Mecitözü İlçe Müftülüğü, "Cennet Bülbülleri" projesi kapsamında 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 17:30
Mecitözü'de "Cennet Bülbülleri" yetişiyor

Mecitözü Müftülüğü, çocukların küçük yaştan itibaren dini bilgileri doğru kaynaktan öğrenmesi, ahlaklı, bilinçli bir neslin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla bir dizi çalışmalar yapıyor.

Bu doğrultuda düzenlenen Kur'an Kursu'nun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış törenine İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy, ilçe daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan İlçe Müftüsü İsmail Ersoy, yaptıkları çalışma ve projelerden bahsederek, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Müftü Ersoy, "2 Temmuz 2018 tarihinde başladığım Mecitözü İlçe Müftülüğü görevimde bir yıl gibi kısa bir süre içinde müftülüğümüze bağlı tüm camileri en az ikişer kez, Kur'an kurslarımızı üçer kez ziyaret edip teftiş ve rehberlik görevimi en iyi şekilde yapma gayretinde oldum. Gayret bizden tevfik Allah'tan. Ayrıca bu zaman zarfında hizmet aracımızı yenilemek, (2018 Toyota Corolla), Müftülük sitesinin mantolaması, makam odası ve memur odası, toplantı salonu, lojmanlar, yetişkinler Kur'an kursunun tadilat ve tamiratından sonra Mecitözü Cennet Bülbülleri projesi kapsamında 4-6 yaş Kur'an kursunun da açılışını hep birlikte yapmak nasip oldu. Bu mutlu anı yaşatan Rabbime sonsuz hamdü senalar, katkısı olan herkese teşekkürü bir borç bilir, hayırlı ömürler dilerim" şeklinde konuştu.

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