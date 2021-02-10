Mecitözü çiftçisine destek için protokol imzaladılar

İmece pos ve oda üyelerine özel faiz oranı ile kredi imkanı sağlayan protokol imza törenine Türkiye İş Bankası Samsun Satış Bölge Müdürü Gökhan Kahraman, Kobi İşletme Bankacılığı Samsun Tarım Bölge Müdür Yardımcısı Gamze Özbayraktar Piroğlu, Türkiye İş Bankası Çorum Bahabey Şube Müdürü Rafet Bekdemir, Çorum Tarım yetkilisi Hakan Şeremet ve Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse hazır bulundu.

Önemli bir tarım potansiyeline sahip Mecitözü’nde İş Bankası, hem şubeleri hem tarım bankacılığı özel hizmet birimleri ile eskisinden çok daha fazla aktif olacağı ve Mecitözülü üreticinin her türlü finansman ihtiyacında yanında olacağını müjdeledi. Bu itibarla Mecitözü Ziraat Odası ile Türkiye İş Bankası arasında protokol imzalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İş Bankası hem kredi hem kart tarafında piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı koşullarla hizmetler sunuyor. Hasattan hasada ödemeli krediler, 60 ay vadeye kadar uzayabiliyor. Traktörden seracılıktan tarladaki en basit ihtiyaçlara kadar üreticinin her ihtiyacı karşılanıyor. İmece Kart ise akaryakıttan tohuma gübreye her alanda faizsiz dönem avantajı sunuyor. Bunların dışında Anadolu Hayat Emeklilik Çiftçilere Özel Emeklilik Planı,100 TL’ye kadar akaryakıt hediyesi veren Türkiye İş Bankası, Anadolu Sigorta Tarsim konusunda tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Telefona ücretsiz indirilecek İmeceMobil ile hava ve toprak tahminlerinden, uzmana ücretsiz soru sormaya, gelir-gider hesaplamaktan hal-borsa fiyatlarına pek çok konuda dijital danışman olan Türkiye İş Bankası, pandeminin ve şimdi de kuraklığın tarımsal üretim üzerine daha çok düşünmeye sevk ettiği şu günlerde İş Bankası tarımın değerinin farkında ve Türkiye’nin Bankası olarak bu alanda üreticilere desteği tüm gücüyle devam edecek”

(Haber Merkezi)